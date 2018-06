Kostenlose Wüste oder Parkplatz gegen Gebühr?

Der Schotterparkplatz am Bleichwasen wurde vor der Kleinen Gartenschau im Jahr 2011 eingerichtet. Inzwischen hat er sich zu einem stark genutzten Besucher- und Pendlerparkplatz entwickelt. Es gibt aber ein Problem, das die CSU-Fraktion im Stadtrat jetzt anpacken will.

Bei Trockenheit ist das Gelände in Etwashausen eine Staubwüste, bei Regen eine mit Pfützen übersäte Schlammfläche. „In beiden Fällen ist der Platz nicht vernünftig benutzbar“, schreibt die CSU. Zudem blockieren Lastwagen Teile des Platzes.

Parkplätze verschwinden

Dazu kommt, dass demnächst Parkplätze bei der Sanierung der Mainlände am Oberen Mainkai auf der Stadtseite wegfallen. Wenn das Hotel im ehemaligen Jugendhaus in der Schrannenstraße gebaut wird, werden weitere Stellplätze verschwinden. Dazu komme die geplante Sanierung des Parkhauses in der Herrnstraße, was zu weiteren Engpässen bei Parkplatzsuchenden führen werde, mit Nachteilen für die Einkaufsstadt Kitzingen und den Einzelhandel.

„Dieser schon heute erkennbare Engpass kann nur durch die Errichtung weiterer, benutzbarer Parkplätze aufgefangen werden“, so die CSU. Eine Lösung sieht Andreas Moser und seine Fraktion am Bleichwasen.

Platz befestigen

Nach den Vorstellungen der CSU soll der Schotterparkplatz zu einem befestigten Pkw-Parkplatz ausgebaut werden. Der soll Einkaufswilligen, Besuchern und Bewohnern der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Künftig gegen Gebühren?

Allerdings – und das ist neu in der Diskussion um den Parkplatz – für einen „kleinen und tragbaren Kostenbeitrag“. Die CSU kann sich ein Tagesticket pro Auto von zwei Euro vorstellen, Busse sollen zehn Euro am Tag zahlen. Das sieht die CSU als Finanzierungsvorschlag für eine Maßnahme, deren Kosten allerdings noch völlig offen sind. Wie die CSU ausgerechnet hat, kämen bei 150 Autos an 300 Tagen rund 90 000 Euro im Jahr zusammen.

Zu dem Ausbau selbst schlägt die Fraktion vor, den am Bleichwasen möglichen Standort für ein neues Jugendhaus zunächst auszunehmen. Der Rest des Platzes soll befestigt werden.

Für Laster sperren

Ein viel diskutiertes Problem will die CSU gleich mit erschlagen. Der Platz soll für die hier gerne abgestellten Lastwagen gesperrt werden. Zudem beantragt die CSU, Busparkplätze vorzusehen und eine „ausreichende Beleuchtung auf dem Parkplatz und auf den Fußwegen in die Stadt sicherzustellen“.

Die Vorschläge der CSU gehen weiter als die bisher bisherigen Idee für das Gelände. Die sehen zwar auch die Befestigung vor, aber keine Gebühren. Nach den bisherigen Plänen, die aber noch nicht durch Beschlüsse gedeckt sind, soll mittelfristig der Parkplatz am Bleichwasen direkt an der Alten Mainbrücke und mit kurzem Weg in die Innenstadt nur noch für gebührenpflichtiges Kurzzeitparken zugelassen werden. Dauerparker sollen dann auf die beiden Parkplätze ausweichen in Richtung Bayernplatz ausweichen.