Kitzingen vor 44 Minuten

Korrekt verhalten: Polizei informiert

Am Dienstagnachmittag wurde in der Parkgarage in der Herrnstraße in Kitzingen ein geparkter Audi A 6 beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte beim Rangieren mit seinem Daimler den Pkw. Anschließend verständigte er die Polizei. Nachdem der Fahrzeugbesitzer nicht erreicht werden konnte, wurde an der Windschutzscheibe ein Hinweiszettel angebracht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.