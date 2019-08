Prichsenstadt vor 46 Minuten

Kopfverletzungen nach Sturz vom Rad

Ein betrunkener Fahrradfahrer stürzte am Sonntagabend in der Kirchschönbacher Straße in Prichsenstadt von seinem Fahrrad und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Ein Alkoholtest bei dem 71-jährigen Radler ergab einen Wert von 1,10 Promille.Da der Mann keinen Helm trug, zog er sich eine leichte Kopfverletzung zu. Laut Polizeibericht wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. Sachschaden entstand keiner.