Kooperation: ChargeIT entwickelt intelligente E-Ladesäule

Die ChargeIT Mobility GmbH mit Sitz im Innopark Kitzingen vermeldet eine Kooperation mit HKS-/Fischer (Paderborn): Die Unternehmen haben eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entwickelt, die Kunden das gemeinsame Abrechnen verschiedener Dienstleistungen erleichtert.

Auch Gutscheine lassen sich abrechnen

In einer Pressemitteilung berichtet der Kitzinger Dienstleister, der intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge entwickelt, von einem praxisnahen Anwendungsbeispiel einer E-Ladesäule, die mit einem von ChargeIT entwickelten Ladecontroller ausgestattet ist. So kann zum Beispiel ein Elektroautofahrer über eine solche Ladesäule, die zwei Ladepunkte und ein Touchdisplay hat, dank eines vernetzten Systems in einem Abrechnungsvorgang das Parken und Laden seines Fahrzeugs auf einmal bezahlen. Denkbar sei zudem die Integration weiterer Vorgänge, beispielsweise eines Gutscheinsystems, berichtet ChargeIT. So könne etwa ein Schwimmbad einem Besucher mit dem Lösen einer Tageskarte das kostenfreie Laden seines E-Fahrzeugs ermöglichen oder ihm dafür einen Rabatt gewähren. Der Ladecontroller aus Kitzingen ermögliche es sogar, über die Strom-Zapfsäule bevorzugte regenerativ erzeugten Strom zu laden.

Rechnungsdaten präsentieren sich übersichtlich

Ein Nutzer-Portal für E-Mobilisten, welches ChargeIT bereitstellt, bietet nach Angaben des Unternehmens eine übersichtliche Ansicht über die Ladevorgänge an den Stationen. Ein registrierter Nutzer könne diese damit leicht einsehen und die Rechnungsdaten überprüfen.

Wie das Unternehmen mitteilt, sollen bis Ende dieses Jahres in Schwäbisch Hall 20 von den in Kooperation mit HKS-/Fischer entwickelten Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten in Betrieb gehen. Bis Ende des kommenden Jahres sollen weitere 20 Ladesäulen im Großraum Schwäbisch Hall, dem Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Hall, folgen.

ChargeIT hat Unternehmensangaben zufolge EU-weit bereits über 2500 Ladestationen installiert.