Kitzingen vor 12 Stunden

Konzertwochenende mit Gospelchor Sicantiamo

Nach den erfolgreichen Konzerten im vergangenen Jahr veranstaltet der Sickershäuser Gospelchor Sicantiamo zusammen mit dem Jugendchor Sicantini auch in diesem Jahr ein Konzertwochenende, heißt es in einer Pressemitteilung. Das erste Konzert findet an diesem Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Kitzinger Dekanatszentrum statt; einen Tag später singt Sicantiamo am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Mainbernheim. Unter der Leitung von Sina Schmidt-Mustafa verspricht der Chor mitreißende und berührende Arrangements aus Rock, Pop und moderner, christlicher Musik sowie Gospel-Klassiker. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.