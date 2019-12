Repperndorf vor 32 Minuten

Konzertreihe: „Weihnachtliche Liederschätze“

„Weihnachtliche Liederschätze - neu interpretiert" - unter diesem Motto laden Sängerin Julia Then und Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten) erstmals zu einer Reihe von Konzerten ein. Termine sind am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Laurentiuskirche Repperndorf, am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Michaeliskirche Nenzenheim und am Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr in der Johanniskirche Mainbernheim. In einem rund einstündigen Programm werden traditionelle Weisen modernen Pop-Stücken gegenübergestellt. Da treffen ein "Macht hoch die Tür" durch die Jazz-Brille auf John Lennons "Happy X-Mas". Der "kleine Trommlerjunge" besucht nach einem Abstecher in die Weihnachtsbäckerei das leuchtend geschmückte New York.