Konzerterlös geht an soziales Projekt in Tansania

Am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid sei es eine lange und gute Tradition, dass von den Einnahmen bei Schulveranstaltungen – wie Weihnachts- und Frühlingskonzert oder Theateraufführungen – der größte Teil an soziale Projekte gespendet wird. Dies berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Während vor einigen Monaten aus dem Erlös des Weihnachtskonzerts in der Mauritius-Kirche 500 Euro an die katholische Kirchengemeinde zur Weiterleitung an die Partnerdiözese in Afrika gespendet wurden, wurde nun aus Einnahmen des Frühlingskonzerts eine Spende in gleicher Höhe an Pfarrer Martin Fromm von der evangelischen Kirchengemeinde Wiesentheid übergeben. Sie ist zur Weiterleitung an Bischof Jacob Mameo von der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania gedacht und soll laut der Schule vor Ort der Förderung eines sozialen Projekts für die Nomaden vom Stamme der Massai dienen. Im Bild Wolf-Dieter Gutsch (von links), der Vorsitzende des Schul- und Fördervereins des LSH Wiesentheid, Pfarrer Martin Fromm und der stellvertretende Leiter des Gymnasiums Wiesentheid, Achim Höfle.