Kitzingen vor 59 Minuten

Konzertabend zum 200. Geburtsjahr von Clara Schumann

Am 13. September 1819 wurde Clara Wieck geboren, die unter dem Namen Clara Schumann als bedeutendste deutsche Pianistin und Komponistin bekannt wurde. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 16. November um 19 Uhr ein Konzert in der Seiler Pianofortefabrik in Kitzingen statt, so eine Pressemitteilung.