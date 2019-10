Rödelsee vor 4 Stunden

Konzert und Schlossparkführung auf dem Schwanberg

"Auf den Spuren von Graf Alexander zu Castell-Rüdenhausen und seinem Sohn Radulf" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Peter Heß am Sonntag, 20. Oktober, auf dem Schwanberg. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, am Neptunbrunnen der Gruppe Hemos Sax-Bar zu lauschen, die unter dem Titel "Shalom aleichem - Mazel tov" um 15.30 Uhr ein Konzert gibt. Die Gruppe Hemos Sax-Bar, die neben Klezmer und Folklore auch die große Tradition jüdisch-liturgischer Musik für sich entdeckt und neu arrangiert hat, wird bei dem Konzert Vertonungen von Psalmen und Gebeten sowie Lieder und Tänze der jüdischen Folklore Osteuropas zu Gehör bringen, heißt es in der Einladung. Bei schlechten Wetter findet das Konzert in der St. Michaelskirche statt. Der Eintritt ist frei, Spenden zum Erhalt des Schlossparks werden erbeten.