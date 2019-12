Iphofen vor 1 Stunde

Konzert mit vorweihnachtlichen Liedern

Bereits zum 26. Mal lädt der Musikzug der Feuerwehr Iphofen am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr, zum Adventskonzert in die Stadtpfarrkirche St. Veit ein. Neben dem Musikzug bringen der Kinderchor Klangfarben, die Hohenbühler Alphornbläser, die Schola St. Veit sowie das Saxophonensemble und die Nachwuchsgruppe des Musikzuges vorweihnachtliche Weisen zu Gehör, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.