Konzert mit symphonischem Blasorchester und Orgel

Ein Klangerlebnis der besonderen Art ist, laut einer Pressemitteilung,im Rahmen eines Konzertes in der Pfarrkirche St. Mauritius in Wiesentheid zu erleben. Am Samstag, 5. Oktober, um 19 Uhr, verbinden sich das Symphonische Blasorchester Volkach und die neue Weishaupt-Orgel zu einem fulminanten Klangkörper und musizieren gemeinsam zu Werken von Jacob de Haan, Thomas Drachsel, Alfred Reed und Eugéne Gigout. Das Orchester spielt unter der Leitung von Bundesdirigent Ernst Oestreicher, die Orgel spielt Regionalkantor Christian Stegmann. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.