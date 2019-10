Astheim vor 55 Minuten

Konzert mit Bläserensemble "Con Brio" in Kartause Astheim

Das Würzburger Bläserensemble "Con Brio" gastiert am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Kartause Astheim. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Auf dem Programm stehen die "Partita for wind in D Major" von Antonio Rosetti, das Bläseroktett op. 216 von Carl Heinrich Reinecke und die Carmen-Suite von Georges Bizet. Dirigent Gert Feser wird dem Publikum zudem Einblicke in die gespielten Werke geben. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss lädt der Freundeskreis Kartause Astheim laut Mitteilung zu einer Begegnung in den Räumen des Museums ein.