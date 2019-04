Konzert für Kinder am AKG

Wirbel, Frosch und Schnecke – sind wir in den Biologieunterricht geraten?, fragten sich die Kinder der Kindertagesstätte St. Michael als sie diese Begriffe im Kitzinger Armin-Knab-Gymnasium hörten. Doch weit gefehlt. Johannes Unsinn, Musiklehrer am AKG, stellte bei einem Konzert für Kinder das Cello vor. Bau des Instruments, Spielweise und sogar ein selbstgebautes Elektrocello faszinierten auch die etwas größeren Schüler vom Gymnasium, heißt es im Presseschreiben. Die Konzertreihe soll noch in diesem Jahr fortgesetzt werden.