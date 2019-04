Konzert der Sing-und Musikschule Steigerwald

Zum Schüler-Jahreskonzert 2019 der instrumentalen Mittel- bis Oberstufe hatte die Sing-und Musikschule Steigerwald in die TSV Turnhalle in Rüdenhausen eingeladen. 20 Schülerinnen und Schüler vom Solisten bis zum Quartett bereiteten laut einer Pressemitteilung den zahlreichen Zuhörern in der gut besuchten Turnhalle mit einem abwechslungsreichen und gekonnt vorgetragenen Programm einen musikalischen Genuss für jeden Geschmack. Zu hören waren die Instrumente Klavier, Gitarre, Violine, Sologesang, Glockenspiel und zwei Blockflötenensembles mit Werken vom Frühbarock, über die Klassik und Romantik, bis hin zur populären Musik.