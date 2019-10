Rödelsee vor 31 Minuten

Konzert-Wanderung mit romantischer Gitarrenmusik

Am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr gibt der Nürnberger Gitarrist Stefan Grasse ein Konzert in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg. Unter dem Motto "La guitarra romantica" spielt er laut einer Pressemitteilung Musik von Bach, Chopin, Tárrega, Albéniz und Villa-Lobos. Das Konzert ist das Teil einer Konzert-Wanderung, zu der Stefan Grasse am 13. Oktober einlädt. Treffpunkt ist am Bahnhof Iphofen um 9.50 Uhr. Von dort führt die rund elf Kilometer lange Wanderung durch die Weinberge zur kleinen Grotte/Geotop, über den Birkensee und Keltenwall hinauf auf den Schwanberg. Dort steht laut Mitteilung eine Führung durch den Schlosspark mit Schwester Dorothea Krauß auf dem Programm, die Interessantes zur Geschichte der Familien Castell-Rüdenhausen und Faber-Castell und der Communität Casteller Ring zu berichten weiß. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Auch die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei, erfolgt aber auf eigene Verantwortung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechten Wetter fällt die Wanderung aus, jedoch nicht das Konzert um 15 Uhr in der St. Michaelskirche. Weitere Infos unter www.stefan-grasse.de/dates/konzert-wandern