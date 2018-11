Kontra: Wer möchte schon auf etwas verzichten?

Der Ansatz ist ebenso lobens- wie nachahmenswert: Die Bürger sollen umfassend informiert und einbezogen werden bei der Planung über die Zukunft des Volkacher Freibads.

Über 44.000 Gäste hatte das Bad mit seinen drei Becken und der schön großen Liegefläche in dem endlos langen Sommer 2018. Natürlich würden sie alle diesen beliebten Freizeitort schmerzlich vermissen. Aber sie entscheiden zu lassen, ob sich die bereits stark verschuldete Stadt Volkach für ein weiteres Bad noch tiefer in die roten Zahlen stürzen sollte, wäre der falsche Weg.

Denn wer möchte schon auf etwas verzichten? Schließlich stimmen die Schwimmbad-Fans in dem Moment nicht darüber ab, was in den Folgejahren dann nicht mehr bezahlt werden kann: neue Ausrüstung für die Feuerwehr, die Sanierung maroder Straßen oder moderne Ausstattung der Schule. All diese komplexen Zusammenhänge zu kennen und deren Konsequenzen für künftige Generationen zu berücksichtigen, ist Aufgabe der gewählten Stadträte. Sie sollten entscheiden.