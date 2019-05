Konfirmation in Wiesenbronn

Fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden feierten dieses Jahr in der Heilig Kreuz Kirche in Wiesenbronn. Pfarrerin Esther Meist spann in ihrer Predigt eindrucksvoll einen inhaltlichen Bogen über die Konfirmationssprüche der jungen Kirchenmitglieder, so die Mitteilung. Der Festgottesdienst wurde von der Orgel und dem Wiesenbronner Posaunenchor musikalisch begleitet. In der Nachmittagsandacht gab Pfarrerin Meist jedem einzelnen Konfirmanden ein paar ganz persönliche Worte mit auf den Weg und hatte für jeden einen individuell gestalteten Tragebeutel vorbereitet. Der Projektchor „LehmaBRASSer“ umrahmte im wahrsten Sinne des Wortes die Andacht mit Pauken und Trompeten.