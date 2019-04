Konfirmation in Volkach

Begleitet von Mitgliedern des Kirchenvorstands zogen sieben Mädchen und vier Buben in die festlich geschmückte Michaelskirche in Volkach ein. Pfarrerin Christiane Rüpplein stellte ihre Ansprache unter das Psalmwort „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“. Gott wird die Jugendlichen auf ihrem Weg durchs Leben begleiten. Er bleibt an ihrer Seite, wohin sie auch gehen und was sie auch tun, heißt es in der Mitteilung. Danach legten die Jugendlichen ihr Konfirmationsverprechen ab und wurden von Pfarrerin Rüpplein und ihren Paten durch Handauflegung gesegnet. Der Gottesdienst wurde musikalisch durch die Band des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach unter der Leitung von Michael Aust sowie von Sabine Veit–Baumgartl an der Orgel musikalisch gestaltet.