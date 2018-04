Konfirmation in Volkach

Sechs Jugendliche haben Konfirmation in der evangelischen Kirche in Volkach gefeiert. Pfarrerin Rüpplein ermutigte die Jugendlichen, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. „Dazu werdet ihr konfirmiert, im Glauben gestärkt und bekräftigt“, sagte die Pfarrerin. Der Gottesdienst wurde gestaltet von der Schülerband des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach unter der Leitung von Michael Aust und Sabine Veit-Baumgartl an der Orgel. Konfirmiert wurden: Melissa Hötze, Amelie Memmel, Ricarda Roßmann, Regina Schneider, Lilly Schopf und Dominik Tröger. Foto Doris Sauer