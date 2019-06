Konfirmation in Rödelsee

Acht Konfirmandinnen und Konfirmanden bekannten sich am Sonntag Rogate in der evangelischen St. Bartholomäuskirche Rödelsee zu ihrem Lebensweg mit Gott, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

In einem feierlichen Gottesdienst mit dem Kirchenchor Rödelsee unter Leitung von Mary Lynn Zack und Friederike Kolb an der Orgel bestätigten Mia Baumann, Johanna Kraft, Nils Hildebrand, Jonas Stadtel, Elia Freimann, Julian Kelle, Leandro Korn und Samuel Pfister ihr Ja zu Gott, das ihre Eltern und Paten ihnen bei der Taufe vorausgeschickt hatten.

Unter dem Motto „Gottes Instagram-Profil – I will follow him” legte Pfarrerin Raffaela Meiser in ihrer Predigt aus, worauf es Gott im Leben der Konfirmierten wirklich ankommt. Gott folgen heißt: eine lebendige Beziehung zu Gott haben. So wünschte Pfarrerin Meiser den frisch Konfirmierten, dass sie auch nach der Konfirmation ihre Beziehung zu Gott weiter pflegen.