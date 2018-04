Konfirmation in Neuses am Berg

Stolz präsentieren acht Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Konfirmationskerzen, die sie beim Festgottesdienst in Neuses a. Berg erhalten haben. Pfarrer Uli Vogel freute sich über das Ja-Wort der Jugendlichen und sprach ihnen „Gottes Zusage“ zu, „dass Gott verspricht, den Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst zu geben“. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden erklärten in der Spruchauslegung bei der Abendandacht, was sie mit ihrem selbstgewählten Bibelwort verbinden. Über die Konfirmation freuen sich (vorne von links) Simon Richter, Larissa Lescau, Pia Dörner, Moritz Schindler, (hinten von links) Pfarrer Uli Vogel, Philipp Blauwitz, Simon Röder, Anton Müller und Lauro Heltner.