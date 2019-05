Mönchsondheim vor 5 Stunden

Konfirmation in Mönchsondheim

„Die Liebe soll im Zentrum eures Lebens stehen. Jesus zeigt uns mit seiner Liebe, wo es langgeht im Leben.“ Mit diesen Worten segnete Pfarrer Georg Salzbrenner drei Konfirmanden in Mönchsondheim. In einem feierlichen Gottesdienst, den der Posaunenchor musikalisch mitgestaltete, wurden die Jugendlichen zum gemeinsamen Abendmahl eingeladen und als eigenständige Mitglieder in die Gemeinde aufgenommen, heißt es in der Mitteilung. Die jungen Menschen bestätigten mit der Konfirmation das Taufversprechen der Eltern, dass sie zur Gemeinde Gottes in der Welt gehören möchten. Konfirmiert wurden Luisa Brügel, Sebastian Frieß und Korbinian Kohr