Konfirmation in Michelfeld

Am Weißen Sonntag wurden in Michelfeld acht Konfirmandinnen und Konfirmanden eingesegnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Thema der Festpredigt war „Meine Zeit steht in deinen Händen“ (Psalm 31,16). Mit einem Wecker und Hinweisschildern wurde die Predigt anschaulich gemacht. Der Posaunenchor und die junge Sängerin Anne Stock gestalteten den Festgottesdienst in der voll besetzten St. Michaels Kirche musikalisch mit aus. Im Bild neben Pfarrer Peter Stier (hintere Reihe von links) Fabio Krämer, Marvin-Constantine Kossyk, Markus Hörner, Lukas Moser und (vordere Reihe von links) Celina Weiß, Janina Wagner, Marie Hörlin und Theresa Dettmann.