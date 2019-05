Markt Herrnsheim vor 5 Stunden

Konfirmation in Markt Herrnsheim

"Mit Jesus unterwegs im Labyrinth des Lebens“, so lautete das Thema der Konfirmationen in Markt Herrnsheim. Der Lebensweg verläuft in verschlungenen Pfaden, mit Kehrungen und Wendungen auf eine Mitte, das Ziel zu. Sich auf den Weg machen, sich selbst finden, seinen Glauben, seine Kirche ist Lebensaufgabe, ebenso wie der Blick von der Mitte nach Außen und die Nächsten wahrnehmen, heißt es in der Mitteilung.