Mainstockheim vor 1 Stunde

Konfirmation in Mainstockheim

Bei Sonnenschein und frischem Wind wurden am Palmsonntag in der St. Jakobskirche in Mainstockheim zwei Mädchen und sieben Jungen von Pfarrer Claus Deininger konfirmiert. In der von den Eltern festlich geschmückten Kirche wurden die neun jungen Menschen unter Handauflegung eingesegnet und als mündige Mitglieder in der Gemeinde aufgenommen. Im Bild Robin Ilse, Marcel Link, David Bretz, Tabea Brustmann, Tizian Rügamer, Bennet Brustmann, Joy Güßregen, Tommes Brustmann, Deshawn Hirsch. Als Kreuzträgerin ist die Präparandin Jolina Schirm zu sehen.