Hüttenheim vor 2 Stunden

Konfirmation in Hüttenheim

Ihre Konfirmation feierten sechs Jugendliche in der St. Johannis-Kirche in Hüttenheim. Pfarrer Matthias Subatzus beschrieb in seiner Predigt den Lebensweg als eine Suche nach der individuellen Mitte im „Labyrinth des Lebens“. Kleine Geschenke wie eine Lampe und eine Fahrradklingel sollten symbolische Helfer darstellen, so die Mitteilung. Der Posaunenchor begleitete den Festgottesdienst musikalisch.