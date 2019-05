Hellmitzheim vor 2 Stunden

Konfirmation in Hellmitzheim

Fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden in der evangelischen Pfarrkirche in Hellmitzheim durch die Konfirmation in die Gemeinde aufgenommen.Pfarrerin Christine Kern führte die jungen Christen in einem Festgottesdienst mit musikalischer Umrahmung der Gemeinde zu, wie es in einer Pressemitteilung heißt.Von der Kirchengemeinde erhielten die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Apfelbaumpflanze als Geschenk. Der kann jetzt von Ihnen – nach dem Motto der Konfirmation: „Auf dem Weg durchs Leben“ – gut versorgt und gepflegt werden, so die Mitteilung abschließend.