Kompromiss fürs ehemalige Café Deubel gefunden

Oben Sprossen, unten nicht: So lautet kurz zusammengefasst der Kompromiss für das frühere Café Deubel in der Spitalstraße, auf den sich der Volkacher Bauausschuss am Montagabend geeinigt hat. Das Gebäude soll generalsaniert und die Fenster neu aufgeteilt werden. Unklar war in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses geblieben, ob Eigentümer Hans Zapf sich komplett an die Gestaltungssatzung der Volkacher Altstadt halten muss. Das hätte bedeutet, dass alle Fenster Sprossen bekommen sollten.

Das Gremium folgte nun aber dem Wunsch des Bauherren, auf diese Unterteilung im Erdgeschoss zu verzichten. So ist die spätere Nutzung als Laden oder Café flexibler. Bei den oberen Stockwerken werden hingegen Sprossenfenster eingebaut, lautete der einstimmige Beschluss.