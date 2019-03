Komödie "Monsieur Claude 2" im Cineworld Mainfrankenpark

Das Cineworld Mainfrankenpark zeigt am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr in der Kino et Vino-Premiere die französische Komöode "Monsieur Claude 2". Das teilt das Kino mit. Zwar haben sich Monsieur Claude und seine Gattin mittlerweile daran gewöhnt, dass die Töchter multikulturell geheiratet haben. Doch als sie allesamt verkünden, künftig im Ausland leben zu wollen, ist das ein Gedanke, an den sich die Eltern überhaupt nicht gewöhnen mögen.

