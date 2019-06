Kommunionkinder zu Gast bei der Feuerwehr

Zum ersten Jugendtreff hat Nordheimer Feuerwehr vergangen Sonntag eingeladen. Als Gäste kamen die diesjährigen Kommunionkinder mit ihren Eltern und Geschwistern, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Unter der Leitung vom 1. Kommandanten Marcus Wachler und Jugendwart Jens Spiwek sowie der Jugendfeuerwehr durften die jungen Gäste verschiedene Experimente machen, zum Beispiel Raketen aus Streichhölzern bauen. Wasser spritzen durfte natürlich auch nicht fehlen.

Am Ende hatten die Mädchen und Jungen auch ihr Wissen über das Feuer und alles was dazugehört aufgefrischt, wie es in der Meldung heißt. Zum Abschluss wurde gegrillt. "Wiederholung nicht ausgeschlossen", so der erste Kommandant.