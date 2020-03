Kommunalwahl 2020 in Kitzingen: Wahlergebnisse am Sonntag mitverfolgen

Am Sonntag (15. März 2020) wählt der Landkreis Kitzingen Landrat, Bürgermeister, Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte.

Der Repperndorfer Kandidat Timo Markert (CSU) fordert die amtierende Landrätin Tamara Bischof (Freie Wähler) aus Dettelbach heraus.

In der Großen Kreisstadt wird ein neuer Oberbürgermeister bestimmt, nachdem Amtsinhaber Siegfried Müller nicht mehr für dieses Amt antritt. Gleich fünf Bewerber ringen miteinander um die Nachfolge: Stefan Güntner (CSU), Manfred Paul (SPD), Uwe Pfeiffle (FW-FBW), Andrea Schmidt (Grüne) und Bianca Tröge (ÖDP).

Auch in den beiden Städten Volkach und Dettelbach wird ein neues Ortsoberhaupt gewählt. In Volkach bewerben sich Heiko Bäuerlein (CSU), Udo Gebert (FWG), Mathias Krönert (FDP), Andrea Rauch (Grüne) und Jürgen Wagenhäuser (SPD). In Dettelbach konkurrieren Joachim Beck (SPD), Matthias Bielek (FW) und Marcel Hannweber (CSU) um den Bürgermeistersessel. In diesen drei Städten ist am ehesten mit einer Stichwahl zu rechnen.

Kommunalwahl: Stichwahlen und neue Bürgermeister

Jeweils drei Kandidaten haben folgende Gemeinden, in denen eine Stichwahl wahrscheinlich werden könnte: Biebelried, Castell, Marktbreit, Segnitz und Wiesenbronn.

Neue Bürgermeister wird es sicher in Großlangheim, Iphofen, Marktbreit, Obernbreit, Seinsheim, Somerach, Sulzfeld und Wiesenbronn geben. Dort treten die Amtsinhaber nicht mehr an.