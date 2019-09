Kommentar zur Flugschau: Überzogene Erwartungen der Besucher

Da verlassen sie einmal ihre Komfortzone und begeben sich hinaus in die Natur, zum Flugtag nach Kitzingen und dann diese Unverschämtheiten: Schlangen am Essensstand, Ballonglühen, das nicht der Erwartung entspricht und gar noch Flugzeuge, die man nicht anfassen darf – aus Sicherheitsgründen. Nein, das kann einem schon den Tag vermiesen. Klar dass das gepostet werden muss. Wenn man ihn schon hebt, dann soll der Hintern auch gepudert werden.

Wer am Wochenende am Flugtag auf dem Kitzinger Flugplatz unterwegs war, der konnte sehen, dass sich da mit seinen rund 110 Mitgliedern ein recht kleiner Verein ganz große Mühe gemacht und sich mächtig ins Zeug gelegt hat, personell und auch finanziell. Überzogene Erwartungshaltungen, der Anspruch zur grenzenlosen Bespaßung und das Verlangen, auch über Grenzen gehen zu dürfen, können am Ende zum Aus für solche Veranstaltungen auf ehrenamtlicher Basis führen.