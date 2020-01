Kommentar zum OB-Wahlforum in Kitzingen: Für jeden etwas dabei

Man liest in jüngster Zeit oft, dass Bürgermeister per Zeitungsanzeigen gesucht werden. Händeringend wird auf kommunaler Ebene nach Menschen Ausschau gehalten, die Verantwortung übernehmen wollen. Im Landkreis Kitzingen gibt es dieses Problem nicht.

Im Gegenteil: Es gibt eine große Zahl an Kandidaten, die Auswahl ist enorm und so bunt wie das Leben an sich. Kitzingen hat sich mit gleich sechs OB-Kandidaten an die Spitze gesetzt. Das Wahlforum mit allen Bewerbern hat gezeigt: Da ist wirklich für jeden etwas dabei.

Alle Kandidaten haben sich wacker geschlagen, spannende Ideen eingebracht und es somit dem Publikum, was die Wahlentscheidung anbelangt, nicht leicht gemacht. Es riecht nach Aufbruchstimmung und Veränderung. Konkurrenz belebt eben das Geschäft – in der Stadt und im Landkreis Kitzingen ist gerade besonders viel Leben in der Bude.