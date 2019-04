Kommentar zum Haushalt: An einem Strang ziehen

Den Stillstand in manchen Bereichen der Stadtpolitik haben verschiedene Stadträte in den Haushaltsreden deutlich beschrieben. In der Summe ergibt sich ein rundes Bild: Versäumnisse gibt es in der Verwaltung, beim Verwaltungschef OB Siegfried Müller und beim Stadtrat selbst.

Beispiel Bahnhof: Der Stadtrat hat sich entschlossen, das Gebäude samt Umfeld nicht zu kaufen. Das ist legitim, aber in der Folge zeigt sich, dass es dann umso schwerer werden kann, einen neuen, privaten Besitzer für die Pläne der Stadt zu gewinnen. Das konnte man schon nach dem Verkauf der ehemaligen US-Liegenschaften an privat erkennen. – Strategisch klug?

Frustabbau kann heilsam sein

Der Frustabbau in den Reden könnte nun etwas Heilsames bewirken: die Erkenntnis, dass man die Stadtpolitik nur gemeinsam voranbringen und verbessern kann. Dazu gehört zum einen, dass sich Stadtrat und Verwaltung nicht als Gegner begreifen, sondern als Organe der Stadt, die im besten Fall die gleichen Ziele verfolgen. Zum anderen müssen sich die Stadträte an die eigene Nase fassen: Viel zu viele Einzelmeinungen und zum Teil gegensätzliche Anträge erschweren es, Prioritäten zu setzen und wichtige Themen mehrheitlich zu beschließen.

Hier ist eine neue Form der Zusammenarbeit bei der Abstimmung von Zielen zwischen den politischen Gruppen gefragt. Ein Geben und Nehmen. Dann könnte der Stadtrat die wichtigen Vorhaben zuerst durchbringen und zugleich die Verwaltung entlasten, die unter der Aufgabenflut stöhnt. Wenn alle an einem Strang ziehen, erweisen sie Kitzingen den größten Dienst.