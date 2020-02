Kolumne: Eine Festspielwoche mit Markus Söder

Der Markus, das alte Schlappmaul. Ja, klar: Es ziemt sich nicht, so respektlos über seinen Landesvater zu reden. Andererseits: Seit Rosenmontag ist Markus Söder ja nun einmal ein waschechtes Kitzinger Schlappmaul . Weil das Vorjahres-Schlappmaul Hubert Aiwanger die Laudatio hielt, dachten alle, dass am Rosenmontag in der Florian-Geyer-Halle die Fetzen fliegen würden. Von einer möglichen Koalitionskrise war die Rede. Dass Bayern danach nicht mehr so sein würde, wie es davor war. Und dann: keine fliegenden Fetzen. Ein bisschen neckte man sich. Inhaltlich war es sogar kurz vor der Knutscherei. Wobei an dem Abend schon klar wurde, weshalb der eine die Nummer eins ist und der Andere eben der Andere.

Die Söder-Festspiele gingen dann noch munter weiter, diesmal in Wiesentheid. Ein politisches Aschermittwoch-Treffen, das bei der CSU im Kreis ja gerne am Donnerstag stattfindet. Einige meinten ja, Söder habe sich in Kitzingen dazwischen ein Zimmerchen genommen, aber das ist natürlich Quatsch. Der Mann war dazwischen in München, Berlin, Deggendorf, Aschaffenburg und weiß der Kuckuck wo noch.

Söder lässt sich nicht aufhalten – von nichts und niemandem

Der Termin in Wiesentheid wäre um ein Haar ausgefallen, weil es kurz vor der Veranstaltung einen Wintereinbruch gab. Es muss aber dann doch so gewesen sein, dass der örtliche Winterdienst genau wusste, was zu tun war. Jedenfalls waren gewisse Anfahrtsstrecken perfekt geräumt, derweil andere so gar nicht gemacht wurden. Wobei es natürlich sein kann, dass der eine oder andere genervte Autofahrer womöglich eine falsche Wahrnehmung hatte. Zumal es der Ministerpräsident gar nicht nötig hat, dass vor ihm geräumt wird. Denn, aufgemerkt: Ein Söder, noch dazu als Schlappmaul, lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. Schon gar nicht von einem profanen Winter.

Ansonsten verlief der Zwölf-Stunden-Winter eher glimpflich. Die eigentlichen Ausrutscher wurden von völlig unerwarteter Seite gemeldet: Beim Verschicken der Briefwahlunterlagen gab es Probleme. So wurden manche Stimmzettel doppelt verschickt , sogar von dreifachen Ausfertigungen war zwischendurch die Rede. Die ersten Verschwörungstheoretiker witterten gleich wieder Betrug. Wobei die Sache eher profan zu sein scheint: Hier und da ließ wohl die Aufmerksamkeit zu wünschen übrig. Und irgendwie scheinen die Zettel, wenn sie direkt aus der Druckerei kommen, diesmal ziemlich doof zusammenzukleben.

Was sich in diesem Zusammenhang aber schon mal sagen lässt: Es ist viel Papier. Große Politik deutet sich an. Allein die Kreistagsliste bringt es auf erquickliche 1,17 Meter. Was ja auch exakt der Abstand zwischen Hubert Aiwanger und Markus Söder ist – nicht nur beim Humor.