Kolpingfamilie Stadtschwarzach spendet für Peramiho

Zum größten Teil durch die Altkleidercontainer von Kolping, aufgestockt durch die Schwarzacher Kolpingsfamilie konnten Bruder Ansgar Stüfe von den Missionsbenediktinern der Abtei Münsterschwarzach ein Scheck von Euro 2500 Euro überreicht werden. 16 Jahre lang war Stüfe als Missionar in Afrika und leitete auf der Missionsstation Peramiho im Südwesten eines der größten Krankenhäuser des Landes. Bei einer Feierstunden anlässlich der Scheckübergabe bei der Kolpingsfamilie Stadtschwarzach nahm er in interessanten Impulsen und Bildern die Anwesenden mit auf die Partnerstation, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut Bruder Ansgar ist das Hauptproblem nicht das Essen, sondern der Erwerb von Geld, mit dem man Gesundheit und Erziehung finanzieren kann. Für den Verkauf landwirtsschaftlicher Produkte ist der Markt klein und die Einnahmemöglichkeiten gering, so die Mitteilung. Die Benediktiner helfen vor allem bei der Erziehung und Bildung und im Gesundheitsbereich. Es gehe heute nicht mehr darum, Entwicklungen von Europa aus zu gestalten, sondern viel mehr darum, gemeinsam mit den Menschen Probleme vor Ort zu lösen, heißt es abschließend in der Mitteilung.