Kolping-und Handwerksmuseum wird zum außergewöhnlichen Leseort für Kinder

Das Kolping- und Handwerksmuseum wurde laut einer Pressemitteilung zu einem außergewöhnlichen Leseort für die künftigen Schulkinder aus dem Haus für Kinder St. Sebastian, Dettelbach. Die alten Gemäuer des Museums führten die kleinen Museumsbesucher in eine längst vergangene Zeit der Bilderbuchgeschichte “Schuster Martin“ nach einer Legende von Leo Tolstoi. Eine Geschichte von dem alten Schuster Martin, der ganz unbemerkt Gott in seinen hilfsbedürftigen Mitmenschen trifft. Martin, der im schwachen Schein seiner Öllampe gebeugt über seinen Leisten sitzt, umringt von Spannriemen, Feile, Nagel, Hammer und Kneifzangen. Das Bilderbuch wurde aufgeschlagen und die Geschichte begann. Dicht gedrängt saßen die kleinen Zuhörer auf den Holzstiegen. Wie auf einer Tribüne konnten sie direkt durch die geöffnete Tür in die Schusterwerkstatt blicken. Der Blick in diese liebevoll eingerichtete Werkstatt ließ die Bilderbuchgeschichte lebendig werden.