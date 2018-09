Kolping-Museum feierte 50. Geburtstag

Das Dettelbacher Kolping- und Handwerksmuseum im Faltertor bewahrt alte Zeugnisse der Dettelbacher Handwerksgeschichte – seit 1968. Und das wurde mit einem großen Fest gefeiert. Besonders die Handwerksvorführungen waren bei den Gästen gefragt. So berichtete unter anderem der Dettelbacher Schreinermeister Lothar Hartlieb in Flößertracht von den 800 Jahren Flößerei auf dem Main. Er weiß von was er spricht, denn er ist Floßmeister der Hetzfelder Flößerzunft. Auch ein Schmied, Steinmetz und ein Konditor erinnerten mit ihren Vorführungen an die vergangenen Zeiten in diesen Berufen. Oldtimer-Liebhaber betrachteten selig eine Ausstellung alter Fahrzeuge und die Kinder hatten ihren Spaß beim Kinderprogramm im Pfarrhausgarten.