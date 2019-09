Volkach vor 29 Minuten

Kollision beim Einparken

Auf dem Edeka-Parkplatz, am alten Bahnhof in Volkach, kam es am Donnerstagvormittag, gegen 10.57 Uhr, zu einem Unfall: Ein 66-jähriger VW-Fahrer wollte aus einem Parkplatz herausfahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr zeitgleich ein weiterer Autofahrer in die benachbarte Parklücke ein. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es dabei zu einer Kollision an den Radkästen. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.