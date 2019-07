Kitzingen vor 1 Stunde

Kollision am Eingang von Supermarkt

Im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes Kaufland, Am Dreistock in Kitzingen, kam es am Dienstag um 18 Uhr zu einem Vorfall mit Körperverletzung, weil eine siebenköpfige Familie beim Betreten des Einkaufsmarktes mit zwei Kunden, die den Markt verlassen wollten, zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch gegenseitige Beleidigungen ausgesprochen. Die Ordnungshüter nahmen vor Ort den Sachverhalt auf.