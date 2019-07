Königsangeln an der Mainschleife

Vor kurzem fand das traditionelle Königsangeln der Sportanglervereinigung Mainschleife Volkach 1953 an der Teichanlage in Handthal/Oberschwarzach statt. Gewertet wurde der schwerste Fisch. Beim abschließenden Wiegen der geangelten Fische, die allesamt als gute Speisefische verwertet wurden, hatte in diesem Jahr eine Frau die Nase vorn. Firuta Tschapo aus Würzburg-Lengfeld wurde mit einem 3800 Gramm schweren Karpfen neue Anglerkönigin. Ihr folgten auf dem zweiten Platz Klaus Braun aus Rimbach mit einem Karpfen von 3400 Gramm und Richard Mesmer aus Knetzgau belegte ebenfalls mit einem Karpfen von 3300 Gramm den dritten Platz. Jugend Anglerkönig wurde erneut Nico Dippert mit einer Schleie von 450 Gramm.