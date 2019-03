Knaier tritt 2020 wieder an

Es war kein Geheimnis, doch bei der Versammlung des CSU-Ortsverbandes wurde es auch offiziell verkündet. Amtsinhaber Werner Knaier wird auch 2020 bei den Kommunalwahlen als Bürgermeister kandidieren. Knaier steht seit 2008 an der Spitze der Gemeinde und wurde 2014 wieder gewählt. Nun will der 53-jährige Jurist seine dritte Amtsperiode angehen. Die Nominierung des Ortsverbandes soll im September statt finden.

"Wir werden wieder mit Werner Knaier geschlossen in den Wahlkampf gehen, das Votum war einstimmig. Wir haben zusammen mit ihm in den letzten elf Jahren erfolgreich Politik in Wiesentheid gemacht. Das wollen wir auch weiterhin verfolgen", sagte der Gemeinderat und stellvertretender CSU-Ortsvorsitzende Otto Hünnerkopf.

Derzeit sei die CSU dabei, ihre Liste für die ebenso im März 2020 statt findenden Gemeideratswahl zusammen zu stellen. Die CSU stellt neben dem Bürgermeister aktuell mit Hünnerkopf, Helma Schug, Maria Stadtelmeyer-Limbacher Stefan Möhringer und Peter Fechner fünf Gemeinderäte. Auch diese fünf hätten signalisiert, so Hünnerkopf, dass sie wieder antreten werden.