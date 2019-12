Wiesentheid vor 52 Minuten

Knaier empfängt tschechische Gastschülerinnen

Es ist guter Brauch, dass Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier die Gastschülerinnen und Gastschüler empfängt, die am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid ein Gastschuljahr verbringen. Im laufenden Schuljahr sind es vier Mädchen und sie kommen alle von der tschechischen Partnerschule, dem F. X. Šaldy Gymnasium in Liberec, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In einem Gespräch erkundigte sich Knaier bei den Jugendlichen nach ihren ersten Eindrücken von ihrem neuen Schulort, den Erfahrungen in der Schule und den Erlebnissen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Alle berichteten von sehr positiven Begebenheiten. Sie fühlen sich in der Schule und auch im Internat sehr wohl. Am Ende des Gesprächs bedankten sich Harald Godron als Betreuungslehrer der Schülerinnen, Markus Henneberger als Kassier des Fördervereins des Gymnasiums und die vier tschechischen Schülerinnen beim Bürgermeister und der Gemeinde Wiesentheid dafür, dass sie diesen Gastschulaufenthalt mit ermöglichen und ihn auch finanziell unterstützen.