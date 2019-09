Klosterer feiern Kerm

Wenn am Freitag, 6. September, um 18 Uhr der Kirchweihumzug am Schulhof in Münsterschwarzach startet, wird für vier Tage im selbsternannten „Mittelpunkt der Erde“ wieder Ausnahmezustand herrschen, kündigt eine Pressemitteilung an. Mit aufwändig gestalteten Motivwagen und begleitet durch das Bläserecho Stadtschwarzach macht sich der Festumzug auf den Weg in Richtung Feuerwehrhaus. Dort wird unter Aufsicht des Geometers gegen 18.45 Uhr der „Kerm-Baum“ aufgestellt. Nach einer Fahrt durch das mit Fahnen geschmückte Siedlungsgebiet werden die Kirchweihpredigerinnen im Zelt die Kirchweih-Predigt verlesen und amüsante Geschichten aus dem Dorfgeschehen ausplaudern. Im Anschluss startet der Festbetrieb. Musikalisch unterhält das Bläserecho Stadtschwarzach.

Am Samstag startet der Festbetrieb ab 18 Uhr mit einem großen Rahmenprogramm für die ganze Familie. Die Ministranten werden ein Torwandschießen veranstalten sowie eine Spickerbude und Dosenwerfen für die Festbesucher anbieten. Ab 20.30 Uhr sorgt die Band „Church Street 10“ für beste Stimmung.

Am Montag startet der Festbetrieb ab 18.30 Uhr.