Klinik Kitzinger Land: Patientenseminar zum Thema Darmkrebs

Auch in diesem Jahr lädt die Klinik Kitzinger Land am Mittwoch, 25. März, um 18 Uhr zu einem Patientenseminar zum Thema "Vermeidung und Behandlung von Darmkrebs" im Gemeinschaftsraum (Ebene 1) ein. Folgendes heißt es hierzu in der Pressemitteilung der Klinik: Das Darm- und Enddarmzentrum Mainfranken ist ein Verbund von niedergelassenen Ärzten und Therapeuten und verschiedenen Abteilungen der Klinik Kitzinger Land.

Ziel ist es, durch die Vernetzung des ambulanten und stationären Bereichs die Früherkennung von Darmerkrankungen zu fördern sowie die Behandlungsqualität zu verbessern. Seit über zehn Jahren versorgt das Zentrum Patienten mit Erkrankungen von Darm und Enddarm. Dazu zählen gutartige Krankheitsbilder wie die Sigmadivertikulitis aber auch Volkskrankheiten wie Hämorrhoiden oder Analfisteln. Schwerpunkt im Zentrum ist jedoch die Behandlung von Darm- und Enddarmkrebs.

Darmspiegelung zur Vorsorge

Bei dem Patienten-Seminar wird Gastroenterologe Dr. Thomas Brohm über die Vermeidung, Früherkennung und Diagnostik von Darmkrebs, insbesondere die Wichtigkeit einer Vorsorgedarmspiegelung referieren.

Dr. Andrea Dietl, Oberärztin der Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie der Klinik Kitzinger Land, wird die operative Behandlung des Darm- und Mastdarmkrebses demonstrieren und insbesondere die Vorteile der modernen Schlüssellochoperation vorstellen.

In jedem Darmzentrum werden alle onkologischen Fälle, das heißt Patienten mit bösartigen Erkrankungen, in einem interdisziplinären Tumorboard besprochen. Dr. Björn Schöttker wird in seinem Beitrag das Tumorboard des Darmzentrums Mainfranken vorstellen und darlegen, wann bei Darm und Enddarmkrebs eine Chemotherapie notwendig ist.

Moderiert wird die Veranstaltung von Chefarzt Dr. Volker Fackeldey. Eintritt und Parken sind frei. Im Anschluss stehen die Referenten für Gespräche zur Verfügung.