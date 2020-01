Kitzingen vor 1 Stunde

Klinik-Cafeteria erweitert

Pünktlich zum Jahresbeginn sind die neuen Räumlichkeiten in der neu renovierten Eingangshalle der Klinik Kitzinger Land in Betrieb gegangen. Gut zehn Monate hatte es gedauert das Foyer zu renovieren und die alte Fensterfront rückzubauen und durch eine weiter nach außen versetzte bodenverglaste Fassade zu ersetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.