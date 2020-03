Klima, Umwelt und Natur: Buchtipps der Volkacher Akademie

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur aus Volkach empfiehlt in einer Pressemitteilung drei Titel im April-Buchtipp „Drei für unsere Erde“:

Klima-Buchtipp: „You for Future“ von Franziska und Günther Wessel (208 Seiten, 13 Euro, Arena 2020, ab zwölf Jahren, ISBN: 978-3-401-60539-5). Veränderungen gehen von der Jugend aus. Doch was kann diese machen? Das vorliegende Sachbuch, verfasst von einem Vater und seiner Tochter, gibt zahlreiche Antworten und Hinweise nicht nur für „Fridays for Future“.

Umwelt-Buchtipp: „Was unsere Welt zusammenhält“ von Tim Marshall (80 Seiten, 18,95 Euro, dtv 2020, ab neun Jahren, ISBN: 978-3-423-76288-5). Geopolitik für Kinder? Dass das kein Widerspruch sein muss, zeigt das opulente Sachbuch, das über bestimmte Strategien einzelner Länder informiert oder erläutert, wie manche zur Supermacht werden konnten. Übersichtliche Landkarten liefern neue Perspektiven auf unsere Welt.

Natur-Buchtipp: „Sturm“ von Christoph Scheuring (304 Seiten, 18 Euro, Magellan 2020, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-7348-5028-8). Ein Roman über eine Klimaschützerin und einen Fischer klingt klischeehaft, ist er aber nicht. Dem Autor gelingt es, Denkanstöße und Argumente zu vermitteln, zum Nachdenken anzuregen und einem wütenden Mädchen eine Stimme zu geben.