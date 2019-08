Zum sechsten Mal riefen die SPD-Ortsvereine Marktbreit und Obernbreit zu ihrer monatlichen Klima-Demo in Marktbreit auf. Über 30 Teilnehmer protestierten rund um das Lagerhaus, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Auf einem der Plakate stand „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute dafür tun!“ und dazu passend verteilten die Demonstranten an Interessierte eine Liste mit konkreten Tipps, was jeder Einzelne zur Rettung des Klimas tun kann.