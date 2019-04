Klima-Demo in Marktbreit

"Beim Klima ist jetzt Schluss mit lustig!" - so oder ähnlich stand es auf den Transparenten der rund 20 Menschen, die sich am Freitagmorgen am Marktbreiter Lagerhaus versammelt hatten, um gegen den fortschreitenden Klimawandel zu demonstrieren. Die vorbeifahrenden Autofahrer aber auch die Jugendlichen auf dem Weg zur Schule lasen interessiert die Parolen gegen den allgemeinen Stillstand in Sachen Klimaschutz. Die Marktbreiter Demonstranten sind zwar nicht mehr im schulpflichtigen Alter, doch Greta Thunbergs Aktion „Schulstreik für Klimawandel“ spricht nicht nur die Jugendlichen an, sondern auch die ältere Generation, in deren Schaffenszeit viele der Ursachen der Klimaprobleme entstanden. So bekennt der SPD-Ortsvorsitzende Werner Hund auch ganz eindeutig: „Klar stehen wir hier, weil wir den Klimawandel aufhalten müssen, aber auch weil unsere Generation es mit verbockt hat.“