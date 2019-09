Wiesentheid vor 1 Stunde

Kleintransporter rollt gegen Garagentor

Eine Paketzustellerin vergaß am Donnerstagmorgen in der Schönbornstraße in Wiesentheid, an ihrem Kleintransporter die Handbremse anzuziehen. Das teilte die Polizei mit. Dadurch rollte das Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn gegen ein Garagentor und ein geparktes Auto. Es entstand ein Schaden von 12 000 Euro.